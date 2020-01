Lositana - Cures (domani, ore 15, arbitro Zielinski di Viterbo)

Futsal Settecamini - Msg Rieti (domani, ore 15, arbitro Corradini di Albano Laziale)

ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ultima giornata del girone di andata nel campionato di serie C2 di futsal. Nel girone B Msg e Cures cercano punti pesanti in classifica, e dovranno farlo entrambe in trasferta. Prima della sosta natalizia il Cures aveva ritrovato il successo battendo in casa il Settecamini, ora, per la prima gara del nuovo anno, arriva la sfida esterna alla Lositana, che in caso di successo potrebbe centrale l'aggancio a quota 16 in classifica.Sarà proprio il fanalino di coda Futsal Settecamini invece l'avversario dell'Msg Rieti di mister Falilò. Serilli e compagni vogliono strappare i tre punti per tenere a distanza le zone basse della classifica e, contemporaneamente, rilanciarsi verso la zona playoff, ancora ampiamente raggiungibile. Anche la squadra di Falilò è reduce da un bel successo interno ottenuto contro il Gap, un 9-8 che ha ridato fiato in classifica.Le aspettative di Claudio Ponzani (presidente Cures): «Prima di tutto confermo che abbiamo deciso di continuare con Maresca nella veste di allenatore-giocatore, una soluzione interna che ci dà grande garanzia. Il mercato ci ha portato giocatori nuovi che hanno rinforzato gruppo. Per quanto riguarda la partita, la priorità è tornare alla vittoria fuori casa, che manca da tanto tempo. Dobbiamo trovare continuità, questo è l'aspetto che ci serve maggiormente. Poi penseremo agli ottavi di Coppa che è un altro obiettivo di questa stagione».Le aspettative di mister Falilò (allenatore Msg Rieti): «Partita importante perché è una giornata con tanti scontri diretti. Vietato farsi ingannare dalla posizione in classifica dell'avversario, i loro punti non rispecchiano la qualità del gioco espresso. Bisogna solo scendere in campo determinati per raccogliere tre punti che possono cambiare la storia del nostro campionato».Gap- EpiroSan Vincenzo De Paoli - Bracelli ClubTc Parioli - L'AironeSanta Gemma - ValentiaNazareth - CasalbertoneSanta Gemma 33Valentia 25Casalbertone 24Gap e Nazareth 22Tc Parioli, Epiro e Cures 16Msg Rieti 15L'Airone 14Lositana 13San Vincenzo De Paoli 12Bracelli 6Futsal Settecamini 3