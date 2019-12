ALTRI RISULTATI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sorridono entrambe le formazioni reatine del campionato di C2 che nella dodicesima giornata tornano alla vittoria. Msg Rieti e Cures si impongono in casa rispettivamente contro Gap e Settecamini.Dopo due settimane di stop forzato è tornato in campo con successo il Msg Rieti. La formazione allenata da Mirko Faliló si è imposta per 9-8 contro la seconda forza del campionato Gap. Le doppiette di Fossatelli, Gouaiche, De Angelis e le reti di Bruni, Serilli e Pirri regalano tre punti importantissimi ai reatini. «Siamo finalmente riusciti a portare a casa l’intera posta in palio - dice il tecnico del Msg Rieti Mirko Faliló - in una partita dura e molto combattuta la fase offensiva della squadra è stata molto positiva. Abbiamo fatto qualche errore di troppo in fase difensiva. Quello che contava però era vincere anche per sbloccarci. Adesso possiamo sfruttare la sosta per lavorare bene e con maggiore dedizione per preparare al meglio le partite che ci aspettano nel 2020». Si ferma l’under 21 del Msg Rieti che cade sul campo dello Sporting Hornet per 13-4. A segno Pirri (2), Gouaiche, Vecchi. «Partita senza storia - dice il ds Giuseppe Venice - nettamente superiori e non a caso sono i primi della classe. Noi incassiamo e impariamo dai nostri errori ad ogni partita. Complimenti vivissimi a loro e noi continuiamo sulla nostra strada».Torna alla vittoria anche il Cures che ha affidato la guida tecnica a Marco Maresca che continuerà anche nel ruolo di portiere. I Sabini si sono imposti per 5-1 grazie alle reti di Abbatelli (3), Scappa e Leandri. Era il ritorno al PalaSabina per il team del presidente Mattia Ponzani. «Torniamo alla vittoria dopo 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate - dice il presidente dei bianconeri - La vittoria coincide con il ritorno nel nostro Palazzetto che sarà sicuramente un’arma in più per la seconda parte di stagione».Bracelli - Nazareth 3-4Casalbertone- Tc Parioli 3-2Epiro - Pgs Santa Gemma 0-1L’Airone - Lositana 5-1Valentia - San Vincenzo de Paoli 6-3Psg Santa Gemma 33Valentia 25Casalbertone 24GAP, nazareth 22Parioli, Epiro, Cures 16Msg Rieti 15L’Airone 14Lositana 13San Vincenzo de Paoli 12Bracelli 6Settecamini 3