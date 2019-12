ALTRE GARE, XII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Msg Rieti e Cures tornano in campo per la dodicesima giornata di C2. Sfida casalinga per il Msg Rieti che ospita il Gap così come il Cures che attende il Settecamini.Dopo due turni rinviati è pronto a scendere in campo il Msg Rieti: nella palestra del polo didattico arriva la seconda forza della classe Gap (ore 17.30, arbitro Faiola di Roma 1). “Partita complessa contro un avversario in forma che viene da una serie importante di risultati positivi - dice il tecnico del Msg Rieti - noi veniamo da tre pareggi e dobbiamo dare una svolta al campionato. Preferisco affrontare un avversario forte che ci costringe a stare concentrati per tutta la partita in modo di evitare cali di tensione che spesso ci sono costati la conquista dell’intera posta in palio. Sono convinto che la squadra è molto vicina a raggiungere quel rendimento che tutti si aspettano. Serve una vittoria, una scossa positiva che convinca i ragazzi delle loro qualità. Sono fiducioso e anche i ragazzi non vedono l’ora di tornare in campo dopo i due turni di stop».Settimana turbolenta in casa Cures dopo le dimissioni del tecnico Fabio Luciani. Non ancora annunciato il nuovo allenatore. I sabini torneranno al PalaSabina di Passacorese per affrontare il fanalino di coda Settecamini (ore 15, Costa di Roma 2).Bracelli - NazarethCasalbertone- Tc ParioliEpiro - Pgs Santa GemmaL’Airone - LositanaValentia - San Vincenzo de PaoliPgs Santa Gemma 30Gap, Valentia 22Casalbertone 21Nazareth 19Epiro, Parioli 16Cures, Lositana 13San Vincenzo, Msg Rieti 12L’Airone 8Bracelli 6Settecamini 3