LA XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani va in scena la dodicesima di C2: scenderà in campo soltanto il Cures che se la vedrà in trasferta contro la seconda forza del campionato Gap (ore 15, arbitro Giorni di Albano Laziale) mentre è stato rinviato all'8 gennaio il match tra Msg Rieti e l’Epiro: il secondo rinvio dopo quello col Santa Gemma.Una gara fondamentale per il Cures che non vince da cinque partite. Una sfida da vincere per superare questo momento difficile. In settimana il mister, la società e la squadra hanno fatto quadrato per cercare di compattarsi in vista di questo difficile match. «La società si aspetta una reazione decisa da parte della squadra per invertire la rotta - dice il presidente Mattia Ponzani - Non sono ammessi più alibi. Sarà una partita decisiva per il nostro futuro».Gli fa eco mister Fabio Luciani: «Veniamo da un periodo negativo e tutti noi vogliamo uscirne prima possibile consapevoli che l'unico modo per farlo è lavorare con applicazione e dedizione durante la settimana. L'inizio roboante aveva forse illuso tutti ma la verità è che questo gruppo totalmente rinnovato nasce solamente tre mesi fa ed ogni processo di ricostruzione necessita di tempi fisiologici per poter crescere e dimensionarsi come squadra. In questo percorso ci può stare di attraversare momenti di alti e bassi l'importante è saperli vivere ed interpretare nel modo giusto non cadendo in esaltazioni effimere nelle vittorie né deprimendosi in disfattismo autodistruttivo nelle sconfitte analizzando entrambi con equilibro propositivo. La stagione è ancora molto lunga e noi siamo agli ottavi di coppa Lazio e in una posizione di classifica che non ci preclude di raggiungere risultati ambiziosi in campionato. La società ha lavorato molto bene nel mercato di dicembre e sono sicuro che appena i nuovi che sono con me da pochi giorni si integreranno e i fratelli Leandri recupereranno dai rispettivi infortuni da gennaio si potrà vedere il vero Cures e troveremo anche una continuità di risultati importante. In settimana ho avuto un confronto da uomini veri con i ragazzi e ho avuto la conferma che sono con me e che il gruppo è più unito che mai e domani faremo di tutto e anche di più per fare punti nel confronto con la seconda in classifica».LositanaCasalbertoneNazareth- ValentiaSan Vincenzo de Paoli - PGS Santa GemmaParioli - BracelliSettecamini- L’AironePgs Santa Gemma 27Gap, Valentia, Nazareth 19Casalbertone 18Epiro 16Parioli 15Cures, Lositana 13San Vinceno de Paoli, Msg Rieti 12L'Airone 8Bracelli 5