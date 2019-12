ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato di C2 è pronta a tornare in campo il Cures che affronta in casa l'Epiro (ore 15, Tria di Roma 1). Rinviato a data da destinarsi il match che metteva di fronte il Msg Rieti e la capolista Pgs Santa Gemma.Vuole tornare alla vittoria il Cures che ospita l'Epiro. I sabini sono reduci dal pareggio nel derby esterno contro il Cures e non vincono da 4 giornate, l'obiettivo dei ragazzi di Luciani è solo quello di tornare ai tre punti dopo un pariodo di appannamento. «È stata una settimana importante - dice il tecnico Fabio Luciani - abbiamo lavorato bene con rinnovato entusiasmo ed energia positiva ponendo i presupposti giusti per fare domani una partita super coronata da una vittoria che manca da troppo tempo».Bracelli – LositanaL'Airone – GapSan Vincenzo – NazarethValentia – TC ParioliCasalbertone – Futsal SettecaminiPgs Santa Gemma 27Valentia 19Gap, Nazareth 16Casalbertone 15Cures, Epiro, Lositana 13Tc Parioli, Msg Rieti, San Vincenzo de Paoli 12L’Airone 8Settecamini 3Bracelli 2