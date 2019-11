ALTRE GARE, VIII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani le reatine scendono in campo per l'ottava giornata di C2. Doppia trasferta per MSG Rieti e Cures impegnate rispettivamente sui campi dell'Airone e del Pgs Santa Gemma.Vuole tornare a fare i tre punti Msg Rieti che se la vedrà sul campo dell'Airone (ore 15, arbitro Paganini di Ciampino). I ragazzi di Falilò hanno bisogno di fare bottino pieno dopo un periodo di appannamento, le prestazioni delle ultime gare lasciano ben sperare in tal senso. «Ci aspetta una gara ostica – dice il tecnico Mirko Falilò – ma se metteremo in campo il carattere, voglia e determinazione poteremo a casa il risultato pieno contro una squadra da non sottovalutare che ha sempre lanciato nel calcio a 5 giovani di alto livello. Ho molta fiducia nei miei giocatori e sono convinto che faremo bene».Vuole subito riscattarsi il Cures dopo la sconfitta casalinga di misura nell'ultimo turno. La formazione allenata da Fabio Luciani sarà di scena sul campo della capolista Pgs Santa Gemma (ore 18.30, Manchi di Roma 1). Sarà l'occasione per accorciare verso la zona alta della classifica. «È evidente che sarà una partita difficilissima per noi – dice mister Fabio Luciani - ma giocare contro la prima in classifica ci dà enormi stimoli e motivazioni per cui massimo rispetto ma nessun timore reverenziale. Sono molto organizzati a livello difensivo, dovremo essere in grado di proporre soluzioni di gioco di qualità e con personalità per muovere la loro linea e costringerla a fare adeguamenti. Sarà una partita di grande intensità dobbiamo farci trovare pronti con un impatto emotivo adeguato».Bracelli – GapNazareth - ParioliSan Vincenzo De Paoli – LositanaValentia – Futsal SettecaminiCasal Bertone – EpiroPgs Santa Gemma 21Valentia 16Nazareth 13Casalbertone, Gap, San Vincenzo de Paoli 12Msg Rieti 10Lositana 7Tc Parioli, L'Airone 6Bracelli 1Futsal Settecamini 0