ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato va in scena la sesta giornata del campionato di C2: sfide esterne per MSG Rieti e Cures.La formazione di Faliló sarà impegnata sul campo del Bracelli (ore 15, Pozzi di Roma 1). Sfida alla portata per i gialloneri che voglio tornare a fare punti dopo la sconfitta casalinga contro il Valentia. «Ci aspetta una partita complessa contro una squadra giovane che esprime un calcio a 5 dinamico - dice il tecnico del Msg Rieti Mirko Faliló - L’errore grandissimo sarebbe quello di guarda la posizione di classifica dei nostri avversari che non rispecchia le qualità di questa squadra decisamente ben allenata. Dobbiamo assolutamente prendere i tre punti, per rilanciarci in classifica. Ci siamo allenati duramente e con intensità, sono fiducioso in vista di sabato se giochiamo con la necessaria umiltà, concentrazione e voglia di vincere».Il Cures é atteso dalla trasferta contro il Casabertone (ore 17.30, Bucci di Roma 1). Il morale della formazione allenata da Fabio Luciani è buono dopo la rotonda vittoria nell’ultimo turno comunque il tecnico romano è alle prese con qualche defezione che non gli ha permesso di preparare in maniera ottimale questa sfida. «Tra defezioni e acciacchi vari abbiamo svolto allenamenti a ranghi ridotti e di questo sono molto rammaricato - evidenzia mister Fabio Luciani - Ho visto giocare il casalbertone e mi ha destato un'ottima impressione, dispone di giocatori di grande personalità e di ottima qualità. Servirà una partita perfetta per uscire con i tre punti dal Palalevante».San Vincenzo- GapNazareth- SettecaminiParioli- LositanaValentia- EpiroPgs Santa Gemma- L’AironeValentia 13Pgs Santa Gemma, Cures 12Nazareth, Epiro 9Msg Rieti, Lositana, Gap, San Vincenzo de Paoli 6Casalbertone 5Tc Parioli, L’Airone 3Bracelli 1Settecamini 0