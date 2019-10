ALTRE GARE, III GIORNATA

RIETI - Domani Msg Rieti e Cures scendono in campo per la terza giornata del campionato di C2. Entrambe le formazioni reatine cercano la terza vittoria consecutiva per rimanere in vetta alla classifica.Vuole sfruttare il turno casalingo il Msg Rieti che attende nella palestra del Polo didattico il Nazareth (ore 17, arbitro Di Bello di Roma 2). I romani sono una delle formazioni destinate a fare un campionato di vertice, portare a casa i tre punti per i ragazzi di Valloni significherebbe dare un ulteriore segnale al campionato. «Siamo solo all'inizio e domani in casa al Polo didattico contro l'esperta Nazareth ci sarà per i miei ragazzi, oltre i tre punti da conquistare, anche un nuovo importante esame - dice il tecnico Danilo Valloni - C'è da dire che la squadra piano piano nel suo insieme comincia ad assimilare finalmente i miei dettami tattici e sabato pomeriggio avremo per questo delle ulteriori possibilità per portare a casa il terzo risultato utile di fila. Per questo motivo in settimana abbiamo di nuovo lavorato duro e se arrivasse alla fine la terza vittoria di fila vorrà solo dire che siamo sulla strada giusta per fare ancora un campionato all'altezza di quello appena passato».Obiettivo bottino pieno anche per il Cures che ospita il San Vincenzo De Paoli (ore 15, Tria di Roma 1). I sabini sono reduci da un ottimo avvio di campionato con quattro vittorie di fila tra campionato e coppa Lazio e voglio mantenersi nella parte alta della classifica. «Non è stata una settimana ottimale - evidenzia mister Fabio Luciani - Abbiamo svolto allenamenti con pochi effettivi e conseguentemente di intensità inadeguata alla preparazione di una gara così importante. Il percorso di crescita passa per la qualità del lavoro settimanale, dunque serve partecipazione, appartenenza e senso di responsabilità da parte di tutti. Domani affrontiamo una squadra ben attrezzata e motivatissima dovremo fare una prestazione importante per riuscire a venirne a capo».Epiro - Tc ParioliGap - LositanaL’Airone- ValentiaCasal Bertone - BracelliFutsal Sette Camini - PGS Santa GemmaMsg Rieti, Pgs Santa Gemma, Epiro, Cures 6Valentia, Casal Bertone 4Gap, San Vincenzo De Paoli, Nazareth 3L’Airone, Tc Parioli, Bracelli, Settecamini, Lositana 0