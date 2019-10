ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

RIETI - Parte con due vittorie su due il campionato delle reatine di C2: a valanga Msg Rieti che ospitava la Lositana, di misura il Cures che se la vedeva in casa contro il Tc Parioli.Partita senza storia quella della palestra del Polo didattico in cui Msg Rieti si è imposto per 10-2 contro la Lositana. Protagonista di giornata Pirri con quattro reti, a segno anche Bruni con una doppietta, Fossatelli, Fabrizi, Memishi e Cerafogli. «Commentare la vittoria schiacciante di 10 a 2 contro la Lositana lo si può fare in tanti modi diversi - dichiara il tecnico del Msg Rieti Danilo Valloni - per esempio dicendo bravi ai ragazzi, cosa per altro successa, oppure a mente fredda, costringendoli prima possibile a dimenticarsela. Msg Rieti non è la squadra che ha perso, tra andata e ritorno, 12 a 2 contro La Pisana come non è quella vista all'opera in modo perentorio sabato scorso. Da ex giocatore navigato, ancor più adesso come allenatore, in questo legittimo momento di euforia, avrò il dovere di trovare l'equilibrio delle cose, ed è questo il compito per me più complesso e difficile da affrontare con i mie ragazzi questa settimana in vista soprattutto della difficile trasferta di sabato prossimo contro il Tc Parioli».Arriva la terza vittoria di fila per il Cures tra Coppa e campionato. Davanti ai propri tifosi i Sabini s’impongono per 3-2 contro il Tc Parioli grazie alla tripletta di Alessio Aleandri. «L’avevamo preparata seguendo dei dettami tattici ben delineati - dice l’allenatore del Cures Fabio Luciani - i ragazzi sono stati impeccabili nell’interpretarli al meglio in gara con grande abnegazione. Abbiamo aspettato il momento giusto per colpire e lo abbiamo fatto con qualità attraverso una palla inattiva. Così abbiamo indirizzato la partita come volevamo controllandola a tratti. Dobbiamo migliorare nel possesso palla in modo tale da gestire al meglio i momenti di sofferenza. Gestire i momenti dalla gara diventa importante, sul finale abbiamo sofferto sul loro portiere di movimento ben fatto. Però devo dire che abbiamo meritato la partita contro una formazione formata in gran parte da giocatori che venivano dalla C1».Bracelli - Valentia 3-5Cures - Tc Parioli 3-2Epiro - Sette camini 4-1Gap - PGS Santa Gemma 3-5L’Airone - Nazareth 1-3Casal Bertone - San Vincenzo De Paoli 3-2MSG Rieti, Epiro, Nazareth, PGS Santa Gemma, Valentia, Cures, Casal Bertone 3Bracelli, TC Parioli, Settecamini, Gap, L’Airone, Lositana, San Vincenzo De Paoli 0