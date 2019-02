I COMMENTI

RIETI - Arriva un’altra battuta d’arresto per il Monte San Giovanni nella sfida interna contro il Tormarancia (rinviata al 27 febbraio la gara tra Cures e Virtus Palombara). I reatini cadono per 4-3 incappando nella seconda di fila. Dopo il 2-2 della prima frazione i ragazzi di Valloni riescono a portarsi sul 3-2 ma i romani prima impattano e poi sul finale mettono la freccia per il definitivo 4-3. Di Serilli (doppietta) e Fossatelli le reti biancoazzure. Questa sera i reatini saranno impegnati a Roma nel ritorno degli ottavi di Coppa Lazio contro il Laurentino Fonte Ostiense, si riparte dall’1-1 del PalaLaureti.«Sabato contro il forte Tormarancia, al di là della brutta sconfitta, abbiamo giocato per tutto il tempo di gioco una buona partita – racconta il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Abbiamo lottato indomiti per tutto l'incontro e solo a pochi minuti dalla fine, in vantaggio di un gol, abbiamo purtroppo subito l'ennesimo gol assurdo di questo campionato su un tiro deviato che ha spiazzato in modo irrimediabile il nostro portiere. A quel punto, sul risultato in bilico per 3 a 3 ed in piena trans agonistica a due minuti dalla fine, è capitato di tutto. Dapprima abbiamo sfiorato per ben due volte di nuovo il vantaggio ma subito dopo, a pochi istanti dalla fine, su di una ripartenza, abbiamo incassato il gol del 4 a 3 che ha di fatto chiuso tutti giochi. Pazienza, nulla è compromesso, adesso testa a stasera nel ritorno di Coppa dove dovremo cercare di ribaltare il risultato sfavorevole di 1 a 1 contro il Laurentino, i presupposti ci sono tutti, stiamo a vedere».Gap – Bracelli 3-2L’Airone – Lositana 1-5Nazareth – PGS Santa Gemma 0-2Atletico 2000 – Real Roma Sud 6-0Atletico Ciampino – Vicolo 5-0Cures – Virtus Palombara (rinviata al 27 febbraio)Atletico Ciampino 41Atletico 2000 39Virtus Palombara 36Atletico Tormarancia 34Nazareth 33Lositana 27PGS Santa Gemma 26L’Airone, Monte San Giovanni 24Gap 23Bracelli 20Cures 17Real Roma Sud 5Vicolo 4Real Roma Sud – CuresLositana – GapBracelli – Monte San GiovanniAtletico Tormarancia – NazarethVicolo – Atletico 2000Virtus Palombara – L’AironePgs Santa Gemma – Atletico Ciampino