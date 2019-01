© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Monte San Giovanni vola agli ottavi finali di Coppa Lazio di C2: i ragazzi di Valloni al PalaCiroLaureti s’impongono per 10-6 contro la Virtus Anguillara ribaltando la sconfitta per 6-4 dell’andata. Firmano il successo biancoazzurro Albuccetti e Serilli con una tripletta e Fossatelli e Barbante con una doppietta. Parte al meglio, dunque, il 2019 della squadra di Danilo Valloni che adesso si concentrerà sul campionato per cercare di uscire quanto prima dalla zona playout. Domenica alle 15 si torna in campo per il derby salvezza contro il Cures.«Come per la qualificazione precedente nel primo turno contro L'Arca, anche per questa contro L'Anguillara, prima di arrivare all'agognato passaggio del turno, abbiamo dovuto scalare una montagna – racconta l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Passati in vantaggio al decimo minuto, abbiamo incassato allo stesso modo di tre mesi fa il pareggio avversario. A quel punto, grazie anche alle rotazioni, sono giunti due bellissimi gol e solo a pochi istanti dalla fine del primo tempo la squadra romana ha accorciato le distanze sul 3 a 2 grazie al solito gol rocambolesco di cui non riusciamo mai a fare a meno. All'inizio del secondo tempo, dopo cinque minuti di studio, i miei ragazzi hanno spinto sull'acceleratore e sono arrivati altri due bellissimi gol. A quel punto il mister avversario, preso il 6 a 2 in contropiede, a 10 minuti dalla fine ha inserito inevitabilmente il portiere di movimento. La partita è terminata 10 a 6 per noi, ma sino a tre minuti dalla fine, sul risultato di 7 a 4, abbiamo dovuto lottare come leoni per respingere gli ultimi attacchi di un indomito Anguillara. A questo punto testa a domenica pomeriggio quando al Palacirolaureti arriverà il Cures per un nuovo scontro salvezza».