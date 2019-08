LA ROSA

Portieri

Centrali

Laterali

Pivot

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mancano solo 10 giorni all’inizio della stagione del Cures. La società del presidente Mattia Ponzani si appresta ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di C2. Dopo la prima stagione di apprendistato i Sabini vogliono crescere e salire di livello. Lo dimostra l’arrivo in panchina del tecnico Fabio Luciani che lo scorso anno ha condotta la Spes Poggio Fidoni ai playoff di Serie C1 e una campagna acquisti con giocatori del calibro di Marco Maresca, Daniele Cera, Mirco Sgreccia, Emanuele Leandri e Alessio Leandri, oltre a Carlo De Angelis, rientrato dal prestito.Il 2 settembre si inizia a fare sul serio in vista del primo impegno ufficiale fissato per il 21 settembre con la Coppa Lazio. Il 7 settembre ci sarà la prima amichevole contro la Spes Poggio Fidoni al PalaSpes.«La rosa sarà praticamente totalmente nuova - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - Abbiamo confermato solo 5 giocatori, decidendo di intervenire in maniera importante vista l’annata negativa culminata con la sconfitta al playout. Abbiamo inserito giocatori nuovi sui quali facciamo molto affidamento a livello tecnico. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, ma dobbiamo lavorare molto perché quando si rivoluziona la squadra bisogna trovare la giusta quadra. Siamo molto motivati e fiduciosi, il gruppo è pronto per la nuova stagione».Marco Maresca (nuovo, 68)Lorenzo Gregori (conf, 90)Enrico Sassu (conf, 90)Matteo Demauro (conf, 88)Diego Pirri (conf, 90)Alessio Leandri (nuovo, 95)Carlo De Angelis (nuovo, 85)Roberto Madonia (conf, 95)Mirko Sgreccia (nuovo, 91)Mariano D'Alessandro (conf, 90)Lorenzo Console (nuovo, 98)Mattia Sgavicchia (nuovo, 96)Keenan Treenos (nuovo, 98)Leandri Emanuele (nuovo, 99)Daniele Cera (nuovo, 97)