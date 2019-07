© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cambio di guida tecnica in vista della prossima stagione per il Cures: la società del presidente Mattia Ponzani ha affidato la panchina a Fabio Luciani. Il mister romano arriva nella formazione sabina dopo una stagione alla Spes Poggio Fidoni in cui ha condotto il team gialloverde ai playoff per la B. Non solo allenatore ma anche mercato per i dirigenti sabini che hanno chiuso il primo colpo: arriva in maglia Cures il portiere ex Palombara Marco Maresca. Un colpo importantissimo vista la qualità e l’esperienza del numero uno che in passato ha vestito anche la maglia della nazionale italiana.«Siamo molto soddisfatti di aver affidato la guida tecnica a Fabio Luciani - evidenzia il presidente del Cures Mattia Ponzani - Lo conoscevamo da tempo ed appena c’è stata la possibilità l’abbiamo colta. E’ stata la nostra prima scelta in linea con il progetto di ricostruzione che abbiamo intrapreso sia a livello tecnico che a livello dirigenziale».