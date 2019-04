© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina nel peggiori dei modi l’esperienza del Cures nel campionato di C2: i sabini nel play out cadono sul campo del Bracelli per 2-0 retrocedendo in serei D. La formazione di Checchi nell’ultimo match ha evidenziato tutti i limiti che sono stati il tallone d’Achille della stagione. I bianconeri nel corso dell’anno non sono stato mai in grado di imporsi in trasferta a differenza di quanto fatto tra le mura amiche dal PalaSabina in cui le prestazioni sono state di livello anche al cospetto di avversari di livello.«Dopo un primo tempo concluso sullo zero a zero - racconta il presidente del Cures Mattia Ponzani - a metà ripresa abbiamo subito in contropiede il gol dell’1 a 0 che di fatto ha deciso la partita perché come avviene spesso in queste partite da dentro o fuori chi segna per primo porta a casa la vittoria. La partita di sabato è stato lo specchio dell’intera stagione. Non siamo riusciti a vincere una partita fuori dal Palasabina e questo ci ha inevitabilmente condannati».