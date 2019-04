LE ASPETTATIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto in casa Cures per la gara che vale una stagione. Domani alle 15 i ragazzi di Checchi se la vedranno sul campo del Bracelli in gara unica nel play out che vale la permanenza in C2. Nel corso della stagione i Sabini hanno pagato la poca esperienza e i molti infortuni che hanno attanagliato la rosa del presidente Mattia Ponzani.Buono il cammino all’interno delle mura amiche del PalaSabina in cui i bianconeri sono stati in grado di fermare formazioni che concorrevano per il titolo. Meno soddisfacente, invece, l’andamento fuori casa che è stato il tallone d’Achille del quintetto di Checchi. Il playout sarà l’occasione per riscattare una stagione e quindi rimanere nel secondo campionato regionale.«E’ la partita più importante della stagione - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - Abbiamo soltanto un risultato a disposizione. Anche se giocheremo in trasferta avemmo il supporto dei nostri tifosi». Gli fa eco il ds Carlo Alberto D’Attilio: «E’ stata una stagione complicata soprattutto per noi che venivano dalla D. Abbiamo affrontato un campionato nuovo difficile. Sabato dobbiamo dimostrare che meritiamo di restare in C2. Cercheremo di vincere questa'ultima battaglia».