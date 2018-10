RIETI - Serviva una grande partita al Cures per ribaltare il 4-2 dell'andata in favore della Compagnia Portuale nel ritorno del primo turno di Coppa Lazio. In un PalaSabina gremito i ragazzi di Lelli giocano un grande match imponendosi per 4-2, servono i calci di rigore per avere la meglio di una formazione attrezzata come quella portuale (9-6 il risultato dopo il penalty). In rete per i bianconeri Scappa con una doppietta, Cerquetani e Catania.



«Forse una della partite più entusiasmanti alle quali abbia assistito - evidenzia il presidente del Cures Mattia Ponzani - Non sono bastati i tempi regolamentari per avere la meglio degli ospiti. Dopo il 4 a 2 finale ai rigori abbiamo ottenuto la vittoria e il passaggio del turno. Complimenti ai ragazzi e un ringraziamento speciale al magnifico pubblico del PalaSabina che ci ha sostenuto per tutta la partita con passione». Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA