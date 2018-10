RIETI - Va in scena questa sera (ore 21) al Pala Sabina di Passo Corese il ritorno del primo turno di Coppa Lazio tra Cures e Compagnia Portuale. I sabini devono ribaltare il 4-2 dell’andata.



C’è grande attesa in casa bianconera: i ragazzi di Lelli, che avrà tutti a disposizione, vogliono la rimonta che vista la gara di andata non è impossibile. Servirà una partita intelligente per avere la meglio su una formazione organizzata come quella portuale.



«Rispetto all andata saremo al completo - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - Abbiamo recuperato gli assenti. Mi aspetto un Palasabina delle grandi occasioni che possa sostenerci nella rimonta».



Sabato debutto in campionato: i sabini giocheranno sul campo romano dell'Airone (zona Quadraro). © RIPRODUZIONE RISERVATA