ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFCA

Ultimo aggiornamento: 10:59

RIETI - Domani andrà in scena la quinta giornata di C2: sfide interne per Msg Rieti e Cures. Msg Rieti se la vedrà contro il Valentia (ore 17.30, Panico di Roma 1). Sarà la prima in panchina per il neo tecnico Faliló, vincere dunque sarà importante per iniziare al meglio il percorso con il nuovo allenatore che in vista di questo match non dovrebbe avere problemi di formazione. Per quando riguarda la formazione under 21 i gialloneri dopo la vittoria di misura (6-5) contro la Vigor Perconti torneranno in campo domenica (ore 11.30) per il derby tutto reatino in casa della Spes Poggio Fidoni.Cerca riscatto il Cures dopo la doppia sconfitta tra campionato e coppa Lazio. Il quintetto allenato da Fabio Luciani sarà impegnato sul proprio campo contro il Bracelli (ore 15, Randazzo di Viterbo). Gestire l’aspetto psicologico sarà molto importante per il tecnico romano dopo i primi due stop stagionali. «Con i ragazzi abbiamo preparato al meglio la gara con il Bracelli - dice il tecnico del Cures Fabio Luciani - con la consueta dedizione e serenità che non è stata affatto intaccata da due sconfitte dove la squadra ha comunque fornito buonissime prestazioni giocando con personalità e mentalità. Abbiamo una gran voglia di riassaporare la gioia dei tre punti e sabato è l'occasione giusta per riscattarci davanti ai nostri tifosi».Epiro - San Vincenzo de PaoliGAP - NazarethLositana - PGS Santa GemmaSettecamini- Tc ParioliL’Airone - CasalbertoneValentia 10Cures, Nazareth, Epiro, PGS Santa Gemma 9Msg Rieti, Lositana 6Casalbertone 5San Vincenzo de Paoli, Tc Parioli, GAP, L’Airone 3Bracelli 1Settecamini 0