RIETI - Arrivano le prime due sconfitte stagionali per il Cures: dopo il primo stop in campionato sul campo del Valentia per 4-2 (doppietta di Cera e rete di Madonia) arriva il ko nell’andata del secondo turno di Coppa Lazio in casa del Futsal Accademy. Ad imporsi sono i tirrenici per 2-1, in rete per i sabini De Angelis, il ritorno è fissato per il 12 novembre.«Due partite molto diverse tra loro in cui purtroppo il denominatore comune è averle perse entrambi di misura nei minuti finali - racconta il tecnico Fabio Luciani - col Valentia è stata una gara dai due volti primo tempo in cui siamo stati dominanti marcando tre volte e sfiorando ripetutamente altre segnature che potevano e dovevano chiudere la contesa. Nel secondo tempo loro sono entrati con piglio diverso e determinazione mentre noi siamo calati vertiginosamente e non abbiamo avuto la forza fisica e la tenuta mentale per opporci al loro ritorno. Ieri sera è stata invece una partita molto tattica giocata con accortezza da tutte e due le squadre con un risultato che ci penalizza ma che lascia apertissimo il discorso qualificazione e tra due settimane metto per iscritto che faremo una partita super. Ora testa a sabato».