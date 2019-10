RIETI - 3 su 3 per il Cures che nel weekend porta a casa la terza vittoria di fila nel campionato di C2. I ragazzi di Luciani s’impongono davanti ai propri tifosi per 4-2 sul San Vincenzo De Paoli mantenendosi in vetta alla classifica in coabitazione PGS Santa Gemma e Epiro. Firmano il successo bianconero Alessio Leandri, Cera, Demauro, Sgreccia. «Primo tempo ottimo con approccio convinto alla gara e spunti qualitativi a livello tecnico-tattico - dice il tecnico Fabio Luciani - nel secondo tempo siamo un po' calati ma era fisiologico che accadesse ma abbiamo comunque gestito il risultato senza eccessivi affanni». Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA