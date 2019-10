ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani va in scena la seconda giornata del campionato di C2: turno esterno per le due reatine Msg Rieti e Cures.La formazione allenata da Danilo Valloni se la vedrà sul campo del TC Parioli (ore 15, Giannini di Roma 2 ). Non sarà una partita semplice visto che i romani sono reduci da un campionato di C1, per portare a casa i tre punti servirà replicare la presentazione interna contro la Lositana.Cerca la seconda vittoria di fila anche il Cures che sarà ospite del Nazareth (ore 15, Curcio di Roma 1). I romani sono una delle formazioni più quotate e uscire dal campo con un risultato positivo sarebbe una bella iniezione di fiducia a conferma del buon inizio di campionato. «Affronteremo una squadra molto organizzata che tra le mura amiche lascia pochi punti per strada durante la stagione - evidenza l’allenatore del Cures Fabio Luciani - Noi dal canto nostro siamo in buonissima condizione psico fisica e l'abbiamo preparata al meglio disputando un'amichevole molto allenante e funzionale a ciò che andremo ad affrontare sabato».Lositana-EpiroSan Vincenzo De Paoli - L’AironeValentia - CasalbertonePGS Santa Gemma - BracelliSettecamini - GapMsg Rieti, Epiro, Nazareth, PGS Santa Gemma, Valentia, Cures, Casal Bertone 3Bracelli, TC Parioli, Settecamini, Gap, L’Airone, Lositana, San Vincenzo De Paoli 0