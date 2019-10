RIETI - Danneggiano porta dello spogliatoio alla palestra del polo didattico di Rieti in via Togliatti, società multata e dirigente squalificato. E' successo sabato pomeriggio al termine della sfida Msg Rieti-Lositana, valida come prima giornata del campionato di C2 e terminata 10-2 per il team reatino. A questo punto «tesserati non identificati, danneggiavano una porta dello spogliatoio a loro riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati», è questa la motivazione dei 100 euro di multa a carico della Lositana. Squalificato anche il dirigente del club romano Valter Doro fino al 17 ottobre «Per non aver impedito che propri tesserati non identificati danneggiavano la porta dello spogliatoio a loro assegnato». Il presidente della Lositana Piero Tagliaboschi si è impegnato a ripagare i danni. Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA