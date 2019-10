Ultimo aggiornamento: 10:42

RIETI - Dopo il ritorno del primo turno di Coppa Lazio di C2 passa alla fase successiva solo il Cures, va fuori invece il Msg Rieti che esordiva nell’impianto casalingo della palestra del Polo didattico.Il Cures grazie al successo per 3-2 in casa del l’Atletico Lodigiani continua il proprio cammino nella coppa laziale. In rete per i bianconeri Alessio Aleandri con una doppietta e De Mauro. Dopo l’1-0 casalingo i Sabini legittimano il risultato al termine di una seconda partita molto equilibrata.Ancora un ko invece per Msg Rieti, al debutto nell'impianto del polo didattico di via Togliatti, che cade per 5-1 contro Ia Pisana fermandosi al primo turno di Coppa Lazio. È pesante il passivo dopo il 7-1 in casa dei romani. Dell'under Pirri l’unica rete dei reatini. «Inutile fare tanti giri di parole - dice il tecnico del Msg Rieti Danilo Valloni - sabato scorso La Pisana ha meritato il passaggio del turno in virtù delle due maiuscole prestazioni esibite tra l'andata il ritorno, e i 12 gol subiti e solo due fatti, stanno a dimostrare quanta differenza oggi ci sia tra le due squadre. Per noi ci attende, a questo punto, una settimana intensa di lavoro durante la quale cercheremo ancora di migliorare l'amalgama del gruppo sotto l'aspetto caratteriale. La squadra corre dal primo all'ultimo minuto ed è per questo encomiabile, ma è deficitaria ancora, nella mia visione di gioco, a livello prettamente tattico e mentale».