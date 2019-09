GIRONE B

IL CALENDARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è alzato il sipario anche sul campionato di C2 regionale. Le reatine MSG Rieti e Cures sono state inserite nel girone B a 14 squadre. Si parte il 5 ottobre: la formazione allenata da Danilo Valloni se la vedrà in casa contro la Lositana mentre quella dell’ex Spes Poggio Fidoni Luciani ospiterà il Tc Parioli Football 42. Nella prima fuori casa il MSG Rieti se la vedrà proprio contro il Tc Parioli Football 42 mentre il Cures sarà di scena sul campo del Nazareth. Il 30 novembre si giocherà il derby reatino che sarà valido per la nona giornata (ritorno il 14 marzo). Gara casalinga per entrambe le formazioni nell’ultima giornata (18 aprile): MSG Rieti ospita il Futsal Settecamini mentre il Cures la Lositana. Sarà la Coppa Lazio a battezzare la stagione: sabato 21 e 28 settembre è in programma il primo turno con gare di andata e ritorno: La Pisana - MSG Rieti e Cures - Lodigiani gli accoppiamentiMSG RietiCuresBracelliNazarethCasalbertoneTC Parioli Football 42EpiroSanta GemmaL’AironeLositanaGapFutsal SettecaminiValentiaS. Vincenzo De PaoliI giornata (andata 5/10; ritorno 18/01)MSG Rieti – LositanaCures – TC Parioli Football 42II giornata (12/10; 25/01)TC Parioli Football 42 – MSG RietiNazereth CuresIII giornata (19/10; 1/02)MSG Rieti – NazerethCures – S. Vincenzo De PaoliIV giornata (26/10; 8/02)S. Vincenzo De Paoli – MSG RietiCures - ValentiaV giornata (2/11; 15/02)MSG Rieti – ValentiaCures - BracelliVI giornata (9/11; 22/02)Bracelli – MSG RietiCasalbertone – CuresVII giornata (16/11; 29/02)MSG Rieti – Casal BertoneCures – L’AironeVIII giornata (23/11; 7/03)L’Airone – MSG RietiPGS Santa Gemma CuresIX giornata (30/11; 14/03)MSG Rieti – CuresX giornataPGS Santa Gemma – MSG RietiCures - EpiroXI giornata (14/12; 29/03)Epiro – MSG RietiGap - CuresXII giornata (21/12; 4/04)MSG Rieti – GapCures - SettecaminiXIII giornata (11/01; 18/04)Settecamini – MSG RietiLositana - Cures