RIETI - Si archivia con un pareggio la stagione regolare di C2 per le formazioni reatine. Finisce 2-2 al Pala Sabina tra Monte San Giovanni e Cures. Per la formazione di casa a segno Cerquetani e Demauro mentre per gli ospiti Fossatelli e Serilli.La formazione allenata da Valloni chiude la quarta stagione in C2 con la salvezza diretta. «Sabato si è chiuso a Passo Corese, con il derby contro il Cures, un campionato all'insegna della grande incertezza e della grande sofferenza – dice il tecnico del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - Se si pensa per un attimo che per trovare la quadratura del cerchio abbiamo dovuto far giocare in rosa un totale di oltre 20 giocatori, tra over e under, si può intuire quanto sia stato complesso e complicato riuscire ad agguantare con 4 giornate di anticipo questa tanta agognata salvezza. Il derby? Bellissimo e avvincente sino all'ultima azione e il risultato di 2 a 2 rispecchia in pieno il momento delle due squadre. Per questo immagino e pronostico nel "playout" un Cures in casa del Bracelli vendere cara la pelle e avere il 51% di possibilità alla fine per spuntarla».Dovrà invece passare dal playout la salvezza del Cures che dopo la sosta affronterà in gara secca il Bracelli in trasferta per rimanere in C2. «E’ stata una partita combattuta e giocata con agonismo da ambo le parti – afferma il presidente del Cures, Mattia Ponzani - Nonostante il Monte San Giovanni fosse già salvo è stata garantita la regolarità della gara, ciò che non sembra sia avvenuto nell’altra partita che ci vedeva indirettamente coinvolti, visto il risultato finale. Ora ci concentreremo sulla spareggio che giocheremo in trasferta proprio contro il Bracelli».L'Airone – Atletico 2000Gap – Atletico Ciampino 1-5Lositana – Atletico TormaranciaCures – Monte San Giovanni 2-2Bracelli – Nazareth 7-1Real Roma Sud – Vicolo 3-2Virtus Palombara – PGS Santa Gemma 3-0Virtus Palombara 59Atletico Ciampino 57Atletico 2000 55Atletico Tormarancia 53Lositanta 39Nazareth, Monte San Giovanni 37PGS Santa Gemma 36Gap 32L'Airone 30Bracelli Club 28Cures 25Real Roma Sud 18Vicolo 7