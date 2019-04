LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Si chiude col derby tutto reatino la stagione regolare del campionato di C2: nell’ultima giornata il Cures Ospita il Monte San Giovanni al Pala Sabina (ore 15, arbitro Bianchetti di Rieti). Dal punto di vista della classica sarà un match importante per la formazione di Checchi perché con una vittoria potrebbe giocare il playout in casa approfittando di una non vittoria del Bracelli che affronta in casa il Nazareth.«Sabato sarà un test in vista della gara del playout – dice il presidente del Cures. Mattia Ponzani - La squadra si sta preparando per questo importante finale di stagione».A salvezza ottenuta c’è aria di festa in casa Monte San Giovanni che viene da un ottimo momento, i ragazzi di Valloni comunque voglio chiudere la stagione con un risultato positivo. «Domani a Passo Corese contro il Cures finirà inevitabilmente un percorso durato oltre 8 mesi – afferma il tecnico del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - che ci ha visto chiudere la stagione sportiva anche in bellezza con delle vittorie significative come quelle sulle forti Ciampino e Atletico 2000. È prematuro tirare delle conclusioni, come è giusto che sia, ma la parola "battaglieri", che pronunciai allora a settembre, è e rimarrà il marchio di fabbrica di questa squadra».L’airone - Atletico 2000Gap – Atletico CiampinoLositana – Atletico TormaranciaBracelli – NazarethVirtus Palombara – PGS Santa GemmaReal Roma Sud – VicoloVirtus Palombara 56Atletico Ciampino 54Atletico 2000 50Atletico Tormarancia 50Lositana 39Nazareth 37PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 36Gap 32L’Airone 30Bracelli 25Cures 24Real Roma Sud 15Vicolo 7