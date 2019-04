ALTRI RISULTATI, XII RITORNO

RIETI - Praticamente tutto deciso nel campionato di C2 per le formazioni reatine: nella penultima giornata vince ancora il Monte San Giovanni che batte davanti ai propri tifosi il Real Roma Sud. Sconfitta esterna invece per il Cures sul campo dell’Atletico 2000.Il Monte San Giovanni saluta i suoi tifosi con una vittoria. La formazione reatina nell’ultima gara casalinga s’impone per 8-6 contro il Real Roma Sud, in rete Fossatelli (2), Albuccetti, Colasanti, De Angelis, Persico, Serilli e Sestili. I ragazzi di Valloni sono tornati ieri sera in campo per il recupero contro la Virtus Palombara in cui al PalaGems i padroni di casa hanno portato a casa la gara per 5-2 (doppietta Albuccetti per il Monte San Giovanni). «Sabato scorso a Montesangiovanni, nell'ultima apparizione casalinga di questo campionato e a salvezza acquisita, ci siamo concessi, oltre che la festa, anche la passerella davanti ai nostri tifosi – racconta il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Senza snaturare e stravolgere completamente la squadra, siamo riusciti a vincere una partita che ad un certo punto, a 15 minuti dalla fine, ci vedeva comunque sotto per 6 a 5. A quel punto con il carattere, che comunque è stato il marchio di fabbrica di questa mia formazione sin dai primi di ottobre, con un colpo di coda abbiamo ribaltato il risultato chiudendo in bellezza”.Non riesce l’impresa al Cures che cade per 5-1 sul campo dell’Atletico 2000 terza forza del campionato. Firma la rete bianconera Fruscella. Nel prossimo turno i sabini saranno impegnati al PalaSabina nel derby tutto reatino contro il Monte San Giovanni. «Partita decisa nel primo tempo concluso per 4 a 1 – dice il presidente del Cures Mattia Ponziani - Incomprensibile la metamorfosi della squadra nelle gare esterne rispetto alle prestazioni casalinghe»Nazareth – Gap 2-4PGS Santa Gema – Lositana 2-1Vicolo – Virtus Palombara 2-8Atletico Tormarancia – Bracelli 4-3Atletico Ciampino – L’Airone 8-2Virtus Palombara 56Atletico Ciampino 54Atletico 2000 50Atletico Tormarancia 50Lositana 39Nazareth 37PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 36Gap 32L’Airone 30Bracelli 25Cures 24Real Roma Sud 15Vicolo 7Prossimo turnoL’airone - Atletico 2000Gap – Atletico CiampinoLositana – Atletico TormaranciaCures – Monte San GiovanniBracelli – NazarethVirtus Palombara – PGS Santa GemmaReal Roma Sud – Vicolo