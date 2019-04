SERIE C2, XII DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultime due giornate nel campionato di C2: nella penultima il Monte San Giovanni che già ha archiviato la salvezza sarà impegnato davanti ai propri tifosi contro il Real Roma Sud. Trasferta romana per il Cures impegnato sul campo dell’Atletico 2000.E’ tempo di festeggiare per il Monte San Giovanni che al PalaCiro Laureti affronta il Real Roma Sud (ore 15, Mella di Roma 1). E’ l’ ultima gara casalinga per i ragazzi di Valloni che nell’ultimo torno hanno chiuso i conti salvezza. Un cercato e voluto dalla formazione reatina. «Domani per l'ultima in casa giocheremo per onorare questo campionato di serie C2, come è giusto che sia, anche se per certi versi con tre trasferte andate a vuoto per l'assenza dell'arbitro, l'ultima appena tre giorni fa, meriterebbe decisamente ben altro – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Sabato però vogliamo chiudere con ulteriori tre punti e ovviamente davanti ai nostri tifosi ci impegneremo oltre misura cercando di scalare la classifica in vista del recupero con Palombara previsto per lunedì prossimo e per poi chiudere in bellezza con il Cures a Passo Corese».Il Cures reduce dalla vittoria contro la capolista cerca punti in casa dell’Atletico 2000 (ore 15, Naspini di Roma 2). L’obiettivo dei sabini è quello di superare il Bracelli per giocarsi il playout in casa. «Affronteremo una squadra molto forte - sottolinea il presidente del Cures Mattia Ponzani - Cercheremo di avere la stessa determinazione anche in trasferta».Atletico Tormarancia – Bracelli ClubAtletico 2000 – CuresNazareth – GapAtletico Ciampino – L’AironePGS Santa Gemma – LositanaMonte San Giovanni – Real Roma SudVicolo – Virtus PalombaraAtletico Ciampino 51Virtus Palombara 50Atletico 2000 49Atletico Tormarancia 47Lositana 39Nazareth 37PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 33L’Airone 30Gap 29Bracelli Club 25Cures 24Real Roma Sud 15Vicolo 7