IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - Rinviata ancora una volta il match valido per la decima di ritorno tra Virtus Palombara e Monte San Giovanni. La Sfida si sarebbe dovuta disputare lo scorso 23 marzo ma venne rinviato di comune accordo tra le due formazioni. Ieri sera alle 21 si sarebbe dovuto svolgere il recupero ma una volta arrivate al PalaGems le due formazioni hanno constatato l’assenza del direttore di gara non potendo scendere in campo. Si attende la decisione del comitato regionale sulla data dell’eventuale recupero.Altro giro altra corsa. Per la terza volta in stagione la società Monte San Giovanni C5 si vede costretta a segnalare una trasferta andata “a vuoto”. Non si è disputato infatti il recupero della ventitreesima giornata di campionato tra i biancazzurri e i padroni di casa della Virtus Palombara.La partita era in programma ieri sera, fischio d’inizio alle 21, al Pala Gems di Roma. Un fischio d’inizio però che non è mai arrivato visto che il direttore di gara designato, signor Luigi Ragonesi della sezione di Viterbo, non si è presentato presso l’impianto sportivo.Le due società non appena capito il problema hanno cercato di avere spiegazioni e delucidazioni dal Comitato Regionale Lazio, il quale ha provato a “risolvere” il tutto mandando un altro direttore di gara. Quest’ultimo, ovviamente senza alcuna colpa, è arrivato al Pala Gems alle 22, quindi un’ora dopo rispetto a quando era previsto l’inizio del match.A quel punto, la dirigenza del Monte San Giovanni C5, ha deciso, sicuramente a ragione, di non scendere in campo, considerando anche che molti giocatori erano già sulla via del ritorno verso casa.Non è dato sapersi al momento quale sarà la decisione del Giudice Sportivo, e se e quando questa gara verrà recuperata, ma la cosa certa è che ancora una volta si è assistito ad una mancanza di rispetto verso delle società che con impegno e sacrificio portano avanti una stagione sportiva. Ancor di più se si considera che al termine del campionato, ancora apertissimo sia per quanto riguarda la lotta al successo sia per quanto riguarda la lotta salvezza, restano solamente due giornate.