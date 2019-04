ALTRI RISULTATI, XI DI RITORNO

RIETI - Nella terzultima giornata di C2 sorridono le reatine: vince e archivia la salvezza diretta il Monte San Giovanni che batte in casa l’Atletico 2000. Impresa del Cures che s’impone contro la capolista Atletico Ciampino.Festeggia il Monte San Giovanni che al termine della sfida interna contro l’Atletico 2000 festeggia la salvezza. I ragazzi di Valloni vincono 7-5 contro l’ormai ex seconda forza del campionato dimostrando di potersela giocare con tutti soprattutto al PalaCiroLaureti. In rete per i biancoblù capitan Albuccetti con una tripletta, Fossatelli con una doppietta poi Sestili e Tommasi. La formazione di Valloni tornerà in campo domani sera per il recupero della quartultima giornata sul campo della Virtus Palombara. «Sabato, contro la seconda della classe, abbiamo sfoggiato l'ennesima prestazione casalinga positiva - racconta il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Nonostante dall'inizio fossimo privi di Serilli infortunato e alla fine del primo tempo il risultato ci condannasse anche per 5 a 3, non ci siamo mai dati per vinti e abbiamo ribaltato, con una prova d'orgoglio, con un parziale netto di 4 a zero, non solo il risultato finale ma anche il pronostico sfavorevole che ci dava in prospettiva in lotta per la salvezza sino all'ultima partita di campionato a Passo Corese contro il Cures. Invece nulla di tutto ciò. Dopo Ciampino, anche l'Atletico 2000 ha dovuto subire a Monte San Giovanni la stessa sorte, a dimostrazione che quello che dicevo pubblicamente da tempo poi alla fine si è avverato. A questo punto del torneo, con solo due partite alla fine più il recupero di mercoledì sera contro il lanciatissimo Palombara, cercheremo di collocarci in classifica nella migliore posizione possibile come sportivamente è giusto che sia».Il Cures nel momento più complicato sfodera la prestazione più bella al cospetto della capolista Atletico Ciampino. Il quintetto di Checchi al PalaSabino abbatte la capolista con un netto 5-0 grazie alla doppietta di Scappa e alle reti di Catania, Demauro e Madonia. Tre punti che spostano poco dal punto di vista della classifica ma che valgono molto a livello mentale in vista del playout. «Nella partita più difficile della stagione otteniamo una vittoria importante per tutto il nostro ambiente - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - a dimostrazione che non meritiamo questa classifica. Complimenti ai ragazzi e al mister».Gap – Atletico Tormarancia 3-3L’Airone – Nazareth 5-3Bracelli Club – PGS Santa Gemma 5-2Lositana – Vicolo 4-2Cures – Atletico Ciampino 5-1Virtus Palombara – Real Roma Sud 1-0Atletico Ciampino 51Virtus Palombara 50Atletico 2000 49Atletico Tormarancia 47Lositana 39Nazareth 37PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 33L’Airone 30Gap 29Bracelli Club 25Cures 24Real Roma Sud 15Vicolo 7Atletico Tormarancia – Bracelli ClubAtletico 2000 – CuresNazareth – GapAtletico Ciampino – L’AironePGS Santa Gemma – LositanaMonte San Giovanni – Real Roma SudVicolo – Virtus Palombara