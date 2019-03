ALTRE GARE, XI RITORNO

RIETI - Ultime tre giornate nel campionato di C2 per le formazioni reatine: torna in campo il Monte San Giovanni che nello scorso weekend non è sceso in campo (il match con la Virtus Palombara verrà recuperato il 3 Aprile), il quintetto allenato da Valloni se la vedrà al PalaLaureti contro l’Atletico 2000. Sfida casalinga anche per il Cures che ospita la capolista Atletico Ciampino.Gara complicato per il Monte San Giovanni che attende in casa l’Atletico 2000 seconda forza del campionato (ore 15, arbitro Tartaglia di Ostia Lido). I reatini voglio consolidare la salvezza, servirà una grande prestazione per imporsi sui romani, i ragazzi di Valloni nel corso del campionato hanno dimostrato che sul proprio campo possono giocarsela contro tutti.Servirà un impresa al Cures che al Pala Sabina ospita la capolista Atletico Ciampino (ore 18, Cesari di Roma 1). I sabini ormai sono proiettati al playout ma vogliono comunque ben figurare e portare a casa un risultato positivo al cospetto della prima forza del girone. «C’è grande attesa per la sfida contro la capolista – dice il presidente Mattia Ponzani – il nostro mister è di Ciampino e ci teniamo particolarmente a fare un risultato positivo. Sarà un PalaSabina gremito».Gap – Atletico TormaranciaL'Airone – NazarethBracelli Club – PGS Santa GemmaLositana – VicoloVirtus Palombara – Real Roma SudAtletico Ciampino 51Atletico 2000 49Virtus Palombara 47Atletico Tormarancia 46Nazareth 37Lositana 36PGS Santa Gemma 33Monte San Giovanni 30Gap 28L'Airone 27Bracelli 22Cures 21Real Roma Sud 15Vicolo 7