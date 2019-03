ALTRI RISULTATI, X RITORNO

RIETI - E' sceso in campo solo il Cures nella quartultima giornata del campionato di C2, è stata rinviata al 3 aprile il match tra il Monte San Giovanni e il Palombara.Arriva un ko per la formazione sabina che cade 7-5 sul campo del Nazareth. In rete per i bianconeri Bentivoglio con quattro reti e Fruscella. Una sconfitta che poco sposta dal punto di vista della classifica per i ragazzi allenati da Checchi ormai proiettati sul playout. Mancano tre giornate al termine, l'obiettivo è quello di piazzarsi nel miglior modo possibile. «Partita nel complesso giocata bene su un campo ostico – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani – I ragazzi con le ultime prestazioni stanno dimostrando di meritare la salvezza e lotteremo fino alla fine per ottenerla».Atletico Tormarancia – L'Airone 3-2Real Roma Sud – Lositana 3-4PGS Santa Gemma – Gap 4-4Vicolo – Bracelli Club 5-4Atletico Ciampino – Atletico 2000 4-4Atletico Ciampino 51Atletico 2000 49Virtus Palombara 47Atletico Tormarancia 46Nazareth 37Lositana 36PGS Santa Gemma 33Monte San Giovanni 30Gap 28L'Airone 27Bracelli 22Cures 21Real Roma Sud 15Vicolo 7Monte San Giovanni – Atletico 2000Gap – Atletico TormaranciaL'Airone – NazarethBracelli Club – PGS Santa GemmaLositana – VicoloCures – Atletico CiampinoVirtus Palombara – Real Roma Sud