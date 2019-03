ALTRE GARE, X RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Pronte al rush finale le formazioni reatine di C2. Nel quartultimo turno non scenderà in campo il Monte San Giovanni: la sfida in casa del Palombara è stata rinviata al 3 aprile (ore 21). Sarà regolarmente in campo invece il Cures che se la vedrà sul campo del Nazareth. La matematica ancora non condanna i sabini che nelle ultime quattro giornate vogliono concentrarsi al fine di posizionarsi al meglio in vista della griglia playout. «Sfumata la salvezza diretta - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - in queste ultime partite l’obiettivo è quello di ottenere più punti possibili in vista del playout».Atletico Tormarancia – L’AironeReal Roma Sud – LositanaVicolo – Bracelli ClubAtletico Ciampino – Atletico 2000PGS Santa Gemma – GapAtletico CiampinoAtletico 2000 48Virtus Palombara 47Atletico Tormarancia 43Nazareth 34Lositana 33PGS Santa Gemma 32Monte San Giovanni 30L’Airone, Gap 27Bracelli Club 22Cures 21Real Roma Sud 15Vicolo 4