ALTRI RISULTATI, IX DI RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nella nona giornata di ritorno del campionato di C2 impresa del Monte San Giovanni che davanti ai propri tifosi sfodera una super prestazione sbarazzandosi con un netto 4-1 della capolista Atletico Ciampino. Arriva una sconfitta interna per il Cures contro l’Atletico Tormarancia.La miglior partita nel momento più importante della stagione per ilche s’impone 4-1 sull’Altetico Ciampino. La doppietta di De Angelis e le reti di capitan Albuccetti e Serilli regalano un successo meritato e fondamentale in vista del finale di stagione. «Tutto quello che avevo pensato di positivo in settimana sabato si è materializzato – racconta il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - I ragazzi sono stati perfetti sia in fase difensiva che in quella offensiva e questa volta non ci si è messo di mezzo ne la sorte, con le solite deviazioni beffa, che l'arbitro con delle decisioni fuori dell'immaginario che ci sono costate alla fine della fiera, vedasi Bracelli, tantissimi punti pesanti. La classifica a tutt'oggi è sempre molto corta, per carità, ma aver battuto nettamente la capolista del girone questo è indubbiamente un buon viatico per sabato prossimo quando incontreremo al PalaGems un’altra candidata al salto di categoria, ovvero la forte Palombara a cui vorremmo restituire la prima sconfitta in casa di questo campionato subita nel mese di dicembre».Non riesce ad uscire dal momento complicato ilche cade di misura (1-2) al PalaSabina contro l’Atletico Tormarancia. Ora per i ragazzi di Checchi si fa davvero dura per la salvezza diretta ora distante 6 lughezze, fin quando la matematica non condanna i bianconeri vogliono tentare il tutto per tutto anche per migliorare la propria posizione in chiave playout. «Avremmo meritato sicuramente la vittoria – sottolinea il presidente del Cures Mattia Ponzani – Purtroppo invece abbiamo maturato la sconfitta nei minuti finali».Atletico 2000 – Nazareth 8-3L’Airone – PGS Santa Gemma 1-3Bracelli Club – Real Roma Sud 2-3Gap – Vicolo 8-3Lositana – Virtus Palombara 2-2Atletico CiampinoAtletico 2000 48Virtus Palombara 47Atletico Tormarancia 43Nazareth 34Lositana 33PGS Santa Gemma 32Monte San Giovanni 30L’Airone, Gap 27Bracelli Club 22Cures 21Real Roma Sud 15Vicolo 4Nazareth – CuresAtletico Tormarancia – L’AironeReal Roma Sud – LositanaVicolo – Bracelli ClubAtletico Ciampino – Atletico 2000PGS Santa Gemma – GapVirtus Palombara – Monte San Giovanni