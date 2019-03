ALTRE GARE, IX DI RITORNO

RIETI - Giornata chiave la prossima di C2 per le formazioni reatine. Nella quintultima di ritorno il Monte San Giovanni ospita l’ Atletico Ciampino (ore 15, arbitro Tesciuba di Roma 2), mentre Cures giocherà al PalaSabina contro il quotato Atletico Tormarancia (ore 18, arbitro Stellato di Tivoli).Turno fondamentale per ilche vuole sfruttare il fattore casalingo nel match contro l’Atletico Ciampino, non sarà facile per i padroni di casa visto che gli ospiti guidano la classifica e si stanno giocando il titolo. Servirà un grande match per i ragazzi di Valloni vogliono allungare sulla zona playout per non venire risucchiati nelle ultime quattro giornate nella lotta alla salvezza diretta. «Contro la capolista Ciampino cominceremo un trittico di partite di una difficoltà massima certamente decisive ai fini della salvezza diretta – dice il tecnico del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - Incontreremo in ordine le prime tre in classifica con un solo obiettivo, dimostrare a tutti la nostra forza che per troppi motivi diversi quest'anno non siamo riusciti mai con continuità ad esprimere. Sarà un fine campionato tutto da vivere e i miei giocatori non vedono l'ora di cominciare».Ildopo il punto ottenuto nel recupero della sesta di ritorno in casa del Real Roma Sud (5-5, tripletta Scappa, Bentivoglio, Catania) torna in campo al PalaSabina per trovare punti utili per continuare a sperare nella salvezza diretta ora distante sei lunghezze. In tal senso le prossime due partite saranno cruciali. «In queste ultime due partite dobbiamo sfruttare al massimo il PalaSabina», afferma il presidente del Cures Mattia Ponzani.Atletico 2000 – NazarethL'Airone - PGS Santa GemmaBracelli – Real Roma SudGap – VicoloLositana – Virtus PalombaraAtletico Ciampino 50Virtus Palombara 46Atletico 2000 45Atletico Tormarancia 40Nazareth 34Lositana 32PGS Santa Gemma 29L'Airone, Monte San Giovanni 27Gap 24Bracelli 22Cures 21Real Roma Sud 12Vicolo 4