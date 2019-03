ALTRI RISULTATI, VIII DI RITORNO

RIETI - Più ombre che luci nell'ottava giornata di ritorno del campionato di C2 per le formazioni reatine: mezzo sorriso solo per il Monte San Giovanni che impatta sul campo della Lositana, cade ancora il Cures su quello del PGS Santa Gemma.Arriva un altro pari per ilin casa della Lositana: finisce 3-3. Un punto tutto sommato guadagnato per la formazione di Valloni che dopo essere andata sotto 2-0 nel primo tempo riesce a recuperare nella ripresa. Di capitan Albuccetti, Proietti, più un'autorete degli avversari le reti biancoblù. «C'è poco da girarci intorno, siamo colpiti da oltre un mese dalla pareggite e se proprio ci capita di perdere succede o all'ultimo minuto o all'ultima azione o peggio ancora come in trasferta con Bracelli in modo diciamo rocambolesco – analizza il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Per questo sabato contro la prima in classifica, il Ciampino, mi aspetto di tutto e di più e sono convinto che anche le sue dirette inseguitrici si stanno aspettando da noi finalmente un colpo di coda, ovvero finalmente una prestazione vincente. Contro la Lositana, il risultato di 3 a 3 finale, rispecchia fedelmente l'andamento della mia squadra durante tutto il campionato compreso l'arbitraggio che al dunque ci ha di nuovo penalizzato. Ci sta, in fondo noi siamo una piccola e distante realtà sportiva che si confronta con la capitale, e fa parte del gioco, per questo senza paura dobbiamo pensare oltre».Ilcrolla in traferta contro il PGS Santa Gemma perdendo con un pesante 7-1, di Scappa l'unica rete sabina. Quello che preoccupa la dirigenza bianconera è la brutta prestazione che arriva in un momento fondamentale di stagione. «Sicuramente è la peggior prestazione della stagione», ha dichiarato il presidente Mattia Ponzani al termine della gara. Questa sera i ragazzi di Checchi avranno l'ccasione di riscattarsi nel recupero della sesta di ritorno sul campo del Real Roma Sud (ore 21, arbitro Ricter di Roma 1). Sarà l'ultima spiaggia per sperare ancora nella salvezza.Atletico Tormarancia -Atletico 2000 2-1Nazareth – Atletico Ciampino 3-4Real Roma Sud – Gap 3-1Vicolo – L'Airone 1-8Virtus Palombara – Braccelli Club 8-2Atletico Ciampino 50Virtus Palombara 46Atletico 2000 45Atletico Tormarancia 40Nazareth 34Lositana 32PGS Santa Gemma 29L'Airone, Monte San Giovanni 27Gap 24Bracelli 22Cures 20Real Roma Sud 11Vicolo 4Monte San Giovanni – Atletico CiampinoAtletico 2000 – NazarethL'Airone - PGS Santa GemmaBracelli – Real Roma SudGap – VicoloLositana – Virtus PalombaraCures – Atletico Tormarancia