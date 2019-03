ALTRE GARE, VIII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Mancano sei giornate al termine del campionato di C2: domani le formazioni reatine saranno impegnate nell’ottava di ritorno. Sfide in trasferta per Monte San Giovanni e Cures contro Lositana e PGS Santa Gemma.Esame Lositana per il Monte San Giovanni (ore 14, arbitro Gatto di Roma 1). Dopo i due pareggi beffardi delle ultime due giornate i biancoblù vogliono tornare con un risultato positivo dalla trasferta romana. «Dopo due pareggi beffa arrivati il primo oltre il sessantesimo di sei minuti e l'altro peggio ancora su due tiri velleitari deviati – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - abbiamo l'intenzione con i miei ragazzi di tornare a Rieti con un risultato favorevole come contro Bracelli e questa volta speriamo pieno. Ci sarà di nuovo finalmente Proietti e schiereremo anche nelle rotazioni un nuovo under, confido per questo in un'ottima prestazione di squadra pensando sempre che con Proietti in campo nelle 4 volte che è stato presente abbiamo raccolto 10 punti con tre vittorie e un rocambolesco pareggio contro il Gap in casa».Ha bisogno di punti il Cures che affronta in trasferta il PGS Santa Gemma (ore 18.30, Antagonista di Roma 2). I sabini nel giro dei tre giorni giocheranno due match fondamentali, martedì torneranno in campo (ore 21) per il recupero in trasferta contro il Real Roma Sud. «Sabato sarà la prima di due trasferte ravvicinate contro due dirette concorrenti alla salvezza – sottolinea il presidente del Cures Mattia Ponzani - Dobbiamo cercare di ottenere il massimo».Atletico Tormarancia - Atletico 2000Nazareth – Atletico CiampinoReal Roma Sud – GapVicolo – L’AironeVirtus Palombara – Bracceli ClubAtletico Ciampino 47Atletico 200 45Virtus Palombara 43Atletico Tormarancia 37Nazareth 34Lositana 31PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 26L'Airone, Gap 24Bracelli 22Cures 20Real Roma Sud 8Vicolo 4