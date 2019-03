ALTRI RISULTATI, VII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Giornata abbastanza positiva la settima di ritorno in serie C2 per le formazioni reatine: pareggio casalingo per il Monte San Giovanni contro il Nazareth, torna alla vittoria invece il Cures che affrontava al Pala Sabina il Vicolo.Ottiene un punto il Monte San Giovanni nel match del PalaCiroLaureti contro il Nazareth: finisce 3-3, in rete Fossatelli e De Angelis. I biancoblù rimangono fuori dalla zona playoutora distante due lunghezze. «Anche sabato sono stati di nuovo decisivi gli ultimi istanti di gioco – racconta il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Sul 3 a 1 a quattro minuti dalla fine dell'incontro e con la partita in totale controllo, abbiamo incassato il solito gol su di un tiro velleitario di un giocatore del Nazareth, che tra l'altro sarebbe uscito fuori almeno di due metri, e che ha maledettamente incocciato sul piede di un mio giocatore finendo dentro la nostra porta. Se questo oramai è il nostro trend, perchè l'azione dopo a porta vuota ci siamo mangiati il 4 a 2 e subito dopo a fil di sirena è arrivata la doccia fredda del pareggio avversario, vorrà dire che la tanta agognata salvezza, sempre se arriverà, dovrà necessariamente passare per l'ultimo minuto di gioco dell'ultima partita fuori casa a Passo Corese contro il Cures ed essere oggi, a questo punto del campionato, più realisti del re, è l'unica medicina che io conosca per dare un senso a questo rocambolesco e sfortunato campionato».Il Cures s'impone in casa contro il Vicolo per 10-6. Regalano il successo ai sabini le triplette di Bentivoglio e Scappa e le doppiette di Catania e D'Alessandro. Con questi tre punti i bianconeri accorciano verso la zona salvezza. «Era imprescindibile ottenere i tre punti – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani – Con questa vittoria abbiamo ridotto il distacco dalle dirette concorrenti per la salvezza».Bracelli club – Lositana 3-3Atletico 2000 -PGS Santa Gemma 7-2L'Airone – Real Roma Sud 4-5Gap – Virtus Palombara 3-3Atletico Ciampino – Atletico Tormarancia 4-2Atletico Ciampino 47Atletico 200 45Virtus Palombara 43Atletico Tormarancia 37Nazareth 34Lositana 31PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 26L'Airone, Gap 24Bracelli 22Cures 20Real Roma Sud 8Vicolo 4