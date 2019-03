ALTRE GARE, VI RITORNO

RIETI - Domani tornano in campo le formazioni di C2: il Monte San Giovanni sarà impegnato davanti ai propri tifosi contro il Nazareth. Sfida casalinga anche per il Cures, al PalaSabina arriva il Vicolo.Gioca solo per i tre punti il Monte San Giovanni, come dichiarato dal tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni. Nella sfida interna contro il Nazareth (ore 15, arbitro Gianvito Tria di Roma 1) i biancoazzurri voglio chiudere il prima possibile la pratica salvezza sfruttando il fattore campo. «Per noi sarà una partita importante - dice il dirigente del Monte San Giovanni Angelo Sestili - dovremmo cercare di fare punti importanti che porterebbero la squadra in una posizione più tranquilla che alla fine meritiamo da iniziò anno e che per un motivo o per un altro non è stato così. La squadra sta bene anche se abbiamo due squalificati ma sono sicuro che daremo il massimo davanti ai nostri tifosi per uscire da questa situazione».Ha bisogno di punti il Cures reduce dalla sconfitta nel recupere contro il Palombara. La squadra di Checchi entra nel momento cloud della stagione, la sfida contro il fanalino di coda Vicolo diventa imprescindibile in vista del rush finale (ore 18, Marzullo di Roma 1). «Archiviata la sconfitta di mercoledì si torna subito in campo – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - l'obiettivo è quello di ridurre il distacco dalle rivali per la salvezza».Bracelli Club – LositanaAtletico 2000 – PGS Santa GemmaL'Airone – Real Roma SudGap – Virtus PalombaraAtletico Ciampino – Atletico TormaranciaAtletico Ciampino 44Atletico 2000 42Virtus Palombara 39Atletico Tormarancia 37Nazareth 33Lositanta 30PGS Santa Gemma 26Monte San Giovanni 25L'Airone 24Gap 23Bracelli 21Cures 17Real Roma Sud 5Vicolo 4