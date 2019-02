© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Serviva un’impresa al Cures per avere la meglio sulla Virtus Palombara nel recupero della quinta giornata del girone di ritorno. Ieri sera al PalaSabina il Palombara si è imposto con un netto 4-0 non lasciando scampo ai sabini che si trovano a 7 punti dalla salvezza diretta con una partita in meno (da recuperare la gara in trasferta contro il Real Roma Sud). «Abbiamo affrontato senza dubbio la squadra più forte del campionato – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani – ai quali vanno i miei complimenti. Per quanto ci riguarda potevamo fare qualcosa in più».Per quanto riguarda il Monte San Giovanni ieri è stato diramato il comunicato del giudice sportivo che ha sanzionato con una multa di 100 euro la società sabina perché al termine della gara pareggiata per 4-4 in casa del Bracelli .i sostenitori, in campo avverso creavano una zuffa con la tiforseria avversaria (stessa sanzione anche per il club romano). Inoltre sono stati squalificati Jacopo Persico (due turni) e Giuseppe Nebbiai (un turno).