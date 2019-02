ALTRI RISULTATI

LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna a casa con un punto il Monte San Giovanni dalla trasferta romana contro il Bracelli. Finisce 4-4 al termine di una partita accesa in cui i reatini recriminano per alcune decisioni del direttore di gara definito «non all'altezza». A segno per la i biancoblù Albuccetti con una doppietta, Dionisi e Fossatelli. Non disputata la partita del Cures in casa del Real Roma Sud (recupero fissato per il 10 marzo), i sabini torneranno in campo domani sera per il recupero della quinta giornata di ritorno, al Pala Sabina arriva la Virtus Palombara.«Per commentare la partita di sabato bisogna cominciare necessariamente dalla fine – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - da quando a metà del sesto minuto di recupero, dei soli due canonici concessi, sull'ennesimo attacco disperato del Bracelli, la palla andava a finire fuori dal campo e l'arbitro, invece di fischiare a quel punto finalmente la fine, concedeva di battere anche il calcio d'angolo. Purtroppo puntuale come un orologio svizzero è arrivato come una doccia fredda l'ennesimo gol su rimpallo, rimpallo che ci costerà caro d'ora in avanti nella corsa verso la salvezza anticipata. La zuffa, conseguente al fischio finale arrivato con almeno cinque minuti di ritardo, è stata niente di meno che la ciliegina sulla torta di un sabato sfortunato vissuto da tutti noi all'ultimo respiro. Adesso dopo il danno aspettiamoci dal giudice sportivo mercoledi pure la beffa dei provvedimenti disciplinari che se in campo, durante la partita erano stati schizofrenici, mi immagino adesso a distanza di tempo cosa potrebbero diventare. Non aggiungo altro se non di affermare che il nostro gol del vantaggio del 4 a 3, raggiunto al 25 minuto della ripresa, è stato solo il frutto finale di una partita giocata dai miei ragazzi con pazienza prima e intelligenza poi e che in fondo se la vittoria fosse legittimamente arrivata era sinceramente più che meritata».Lositana – Gap 7-2Atletico Tormarancia – Nazareth 4-0Vicolo – Atletico 2000 1-8Virtus Palombara – L'airone 6-3PGS Santa Gemma – Atletico Ciampino 3-4Real Roma Sud – Cures (rinviata 10 marzo)Atletico Ciampino 44Atletico 2000 42Virtus Palombara 39Atletico Tormarancia 37Nazareth 33Lositanta 30PGS Santa Gemma 26Monte San Giovanni 25L'Airone 24Gap 23Bracelli 21Cures 17Real Roma Sud 5Vicolo 4