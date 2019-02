LA V DI RITORNO

RIETI - Nelle quinta di ritorno in C2 scenderà in campo solo il Monte San Giovanni. Rinviato al 27 febbraio il match interno del Cures contro la Virtus Palombara per indisponibilità del Pala Sabina. Intanto la società del presidente Mattia Ponzani ha annunciato l’arrivo del portiere classe 1988 Mauro Mariantoni ex Ardita e Spes Poggio Fidoni. Un rinforzo importante e d’esperienza in vista del rush finale per la salvezza diretta. In arrivo anche il classe 1997 Fabio Pagangriso, ex Real Rieti.Esame Tormarancia per il Monte San Giovanni che deve risolvere il problema del mal di trasferta. Intanto i ragazzi di Valloni voglio tornare a fare punti al PalaCiroLaureti (ore 15, arbitro Cesari di Roma1). «Ci siamo, comincia finalmente, dopo le prime partite del girone di ritorno, una serie di partite decisive per il buon andamento di questo difficile e particolare campionato - dice il tecnico del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - I miei ragazzi arrivano domani, a questa partita, moralmente supportati dalla fresca vittoria di mercoledì sera in Uisp contro il forte Ci Vuole un Senso contro parte dei bravi giocatori della Spes Poggio Fidoni che militano in C1 e che per tanti motivi, ovviamente, conosco direttamente. Per questo sono convinto che sabato affronteremo ancor di più l'ostico Tormarancia come sempre facciamo nelle mura amiche, ovvero senza fare sportivamente parlando un passo indietro».Monte San Giovanni – Atletico TormaranciaGap – Bracelli ClubL’Airone – LositanaNazareth – PGS Santa GemmaAtletico 2000 – Real Roma SudAtletico Ciampino – VicoloCures – Virtus Palombara rinviata al 27 febbraioAtletico Ciampino 37Atletico 2000 36Virtus Palombara 35Nazareth 33Atletico Tormarancia 31L'Airone, Lositana, Monte San Giovanni 24PGS Santa Gemma 23Gap, Bracelli 20Cures 17Real Roma Sud 5Vicolo 4