RIETI - Domani le reatine di C2 scendono in campo per la quarta giornata di ritorno: il Monte San Giovanni va in casa del Gap mentre il Cures sarà impegnato su quello della Lositana.La formazione allenata da Danilo Valloni reduce dal pareggio casalingo(1-1) negli ottavi di Coppa Lazio contro il Laurentino Fonte ostiense torna in campo contro il Gap per mettere una seria ipoteca sulla salvezza diretta (ore 15, arbitro Pannozzo di Formia). «Uscire con un risultato positivo nella sfida di sabato contro il Gap aumentarebbe le possibilità di raggiungere la tanto sperata salvezza – dice l'allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni – veniamo da un momento positivo e contro il gap dobbiamo cercare di portare a casa almeno un punto. A testimonianza di questo bellissimo periodo è stata la partita di Coppa contro il Laurentino in cui avremmo meritato qualcosa in più, il pareggio ci va stretto. Purtroppo pali e trasverse ci hanno fermato, speriamo sabato di essere più fortunati».Esame Lositana per il Cures (ore 15, Liuni di Roma 2). Non sarà della partita D'Alessandro, squalificato. La formazione di Checchi se la vedrà in trasferta in un match dal peso specifico importante in chiave salvezza visto il momento della stagione. «Proveremo a riscattare l'immeritata sconfitta dell'andata», afferma il presidente del Cures Mattia Ponzani.Bracelli - L'AironePGS Santa Gemma – Atletico TormaranciaReal Roma Sud – Atletico CiampinoVicolo – NazarethVirtus Palombara – Atletico 2000Atletico 200 36Atletico Ciampino 34Virtus Palombara 32Atletico Tormarancia, Nazareth 30Monte San Giovanni 24Lositana 23PGS Santa Gemma 22L’Airone 21 Bracelli Club 20Gap 17Cures 16Real Roma Sud 5Vicolo 4