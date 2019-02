ALTRI RISULTATI, III RITORNO

RIETI - Giornata positiva la terza di ritorno nel campionato di C2 per le formazioni reatine: bella vittoria casalinga per il Monte San Giovanni che batte 9-3 il PGS Santa Gemma. Porta a casa un punto il Cures nella sfida del PalaSabina contro il Bracelli.Pronto riscatto per il Monte San Giovanni che si sbarazza del PGS Santa Gemma con un netto 9-3. Ancora protagonista con una tripletta Albuccetti, al vertice della classifica marcatori. A segno anche De Angelis con una doppietta, Felicioni, Fossatelli, Persico e Serilli. Con questi tre punti la squadra allenata da Danilo Valloni aggancia il sesto posto in classifica. Questa sera i reatini tornano in campo al PalaCiroLaureti per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Lazio contro il Lauretino Fonte Ostiense (ore 21). «Avevo fortemente chiesto ai miei ragazzi una prova di orgoglio in particolare dopo la disastrosa trasferta a Roma di sette giorni prima con i ragazzi dell'Airone – dice il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - sabato questo difficile esame è stato pienamente superato e il risultato finale di 9 a 3 la dice lunga sulla reale forza delle due squadre in campo. A questo punto della stagione, davanti ai nostri tifosi stasera a Monte San Giovanni nell'andata di Coppa contro il Laurentino, proveremo di nuovo con i miei ragazzi a ripeterci, quanto meno per dare continuità all'ultima prestazione, ma soprattutto per riuscire a mettere qualche gol di differenza in più in vista della complicata partita di ritorno a Roma della prossima settimana».Prestazione di carattere per il Cures che davanti ai propri tifosi riesce ad impattare sul 3-3 contro il Bracelli. Dopo un primo tempo sottotono finito sul 3-1 per la formazione romana i sabini grazie alla doppietta di Madonia e alla rete di Catania riescono a pareggiare portando a casa un punto. «Dopo un primo tempo sotto tonto concluso 3 a 1 per loro nella ripresa con una grande reazione siamo riusciti a ristabilire la parità – racconta il presidente del Cures Mattia Ponzani - Nel complesso risultato giusto».L’Airone – Gap 6-4Atletico 2000 - Lositana 3-0Nazareth – Real Roma Sud 6-3Atletico Tor Marancia – Vicolo 8-1Cures – Bracelli 3-3Atletico Ciampino – Virtus Palombara rinviataAtletico 200 36Atletico Ciampino 34Virtus Palombara 32Atletico Tormarancia, Nazareth 30Monte San Giovanni 24Lositana 23PGS Santa Gemma 22L’Airone 21 Bracelli Club 20Gap 17Cures 16Real Roma Sud 5Vicolo 4