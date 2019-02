ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani va in scena la terza giornata di ritorno nel campionato di C2: sfide casalinghe per Monte San Giovanni e Cures che se la vedranno contro PGS Santa Gemma e Bracelli.Vogliono i tre punti i ragazzi di Valloni che ospitano al PalaCiroLureti il PGS Santa Gemma (ore 15, arbitro Giorgi di Roma 2). I romani precedono in biancoazzurri di una lunghezza, i tre punti consentirebbero il sorpasso e quindi l’allungo sulla zona playout. «Inutile fare tanti giri di parole, sabato in ballo c'è molto di più che la salvezza - evidenzia l’allenatore del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - In questo fine settimana c'è decisamente in ballo da riscattare la prima sconfitta della stagione subita in quel di Santa Gemma a Roma nel mese di ottobre scorso. Parte dei ragazzi, freschi della vittoria della Coppa Provinciale Uisp, non vedono l'ora di giocare questa partita e di riprendere il cammino fermatosi in malo modo per tanti motivi diversi appena sei giorni fa in quel dell'Airone. Sabato c'è anche da dire, notizia positiva, che recupereremo finalmente anche gli squalificati e gli ammalati degli ultimi giorni e che quindi potremo affrontare i ragazzi del Santa Gemma in modo degno a differenza della settimana precedente. Al campo l'ardua sentenza».Torna nel fortino del PalaSabina il Cures che attende il Bracelli (ore 19.30, Sala di Roma 1). I sabini vogliono sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria necessaria in chiave salvezza diretta. «Prendiamo in considerazione soltanto i 3 punti – sottolinea il ds del Cures Carlo Alberto D’Attilio - rimanere aggrappati alla zona salvezza non possiamo prescindere dalla vittoria».L'Airone – GapAtletico 2000 – LositanaNazareth – Real Roma SudAtletico Tormarancia – VicoloAtletico Ciampino – Virtus PalombaraAtletico Ciampino 34Atletico 2000 33Virtus Palombara 32Atletico Tormarancia, Nazareth 27Lositana 23PGS Santa Gemma 22Monte San Giovanni 21Bracelli 19L'Airone 18Gap 17Cures 15Real Roma Sud 5Vicolo 4