ALTRI RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata amara la seconda di ritorno nel campionato di C2: doppia sconfitta esterna per le formazioni reatine. Il Monte San Giovanni cade sul campo dell'Airone mentre il Cures su quello del Gap.Dopo un buon periodo arriva una sconfitta per il Monte San Giovanni in trasferta sul campo dell'Airone: 4-2 è il risultato finale, di Fossatelli e Serilli le reti biancoazzure. Una sconfitta che comunque non influisce dal punto di vista della classifica dato che la formazione di Valloni ancora è fuori dalla zona playout. «È stata una trasferta sfortunatissima - racconta il tecnico del Monte San Giovanni Danilo Valloni - contro i ragazzi dell'Airone cominciata male, poco prima di partire per Roma con tre improvvise assenze pesanti, e finita peggio al quindicesimo del primo tempo nell'istante in cui ho dovuto sostituire il mio portiere under a causa di una entrata pericolosissima, stranamente non sanzionata dall'arbitro, costringendomi a riprogettare di fatto l'intera partita. A quel punto, con le rotazioni ridotte al minimo e con un'occasione clamorosa buttata alle ortiche a pochi minuti dalla fine del primo tempo, nel momento della massima spinta a metà del secondo tempo, abbiamo subito il solito rocambolesco gol su punizione che di fatto ci ha tagliato le gambe facendo scendere sulla sfida i titoli di coda. Gli ultimi minuti, sotto di due gol, abbiamo insistito stoicamente con il portiere di movimento andando tra l'altro spesso al tiro ma non c'è stato propio nulla da fare. Sabato non era giornata».Ancora mal di trasferta per il Cures ko per 4-3 sul campo del Gap. Una sconfitta di misura per la squadra di Checchi che ha pagato oltre modo gli episodi. In Rete per i bianconeri Bentivoglio, Catania e D' Alessandro. Con questa sconfitta i sabini vengono sorpassati proprio dal Gap scivolando al terzultimo posto in classifica. «Partita difficile da commentare – dice il presidenti del Cures Mattia Ponzani - decisa da due nostri errori tecnici di cui uno all’ultimo minuto».Bracelli – Atletico 2000 1-7Lositana – Atletico Ciampino 2-3Real Roma Sud – Atletico Tormarancia 1-5Vicolo – PGS Santa Gemma 1-6Virtus Palombara – Nazareth 5-2Atletico Ciampino 34Atletico 2000 33Virtus Palombara 32Atletico Tormarancia, Nazareth 27Lositana 23PGS Santa Gemma 22Monte San Giovanni 21Bracelli 19L'Airone 18Gap 17Cures 15Real Roma Sud 5Vicolo 4L'Airone – GapAtletico 2000 – LositanaMonte San Giovanni – PGS Santa GemmaNazareth – Real Roma SudAtletico Tormarancia – VicoloCures – Bracelli ClubAtletico Ciampino – Virtus Palombara