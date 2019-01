LA II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Giornata chiave la seconda di ritorno per le reatine di C2: scontri diretti importanti in ottica salvezza quelli che metteranno contro al Monte San Giovanni l’Airone e al Cures il Gap, entrambe le gare da giocare in trasferta.Il Monte San Giovanni viene da un buon momento e si appresta ad affrontare la sfida contro l’Airone con un’ottima condizione mentale (ore 15, arbitro Guadagnuolo di roma 2). Vincere significherebbe fare un ulteriore passo verso la salvezza diretta. «L'Airone è un diretta concorrente per la lotta alla salvezza – dichiara l’allenatore del Monte San Giovanni, Danilo Valloni - Con la classifica finalmente dalla nostra parte dobbiamo assolutamente cogliere il momento favorevole e dare un segnale importante a tutto il campionato. Vincere per la quinta volta di fila, Coppa compresa, vorrà dire dare in primis continuità ai risultati e subito dopo ci permetterà di uscire definitivamente dalle secche degli ultimi posti in classifica. In settimana con i ragazzi ci siamo preparati a dovere e ieri sera, contro la squadra di Marco Abate dell'under 19 del Real Rieti, a cui va il mio ringraziamento per averci dato l'opportunità di giocare l'ennesima amichevole, mi è stato possibile vedere all'opera a più riprese anche i nostri under arrivati a darci una mano».Scontro diretto anche per il Cures che, dopo il successo di saabto scorso, se la vedrà in trasferta contro il Gap (ore 15, Mosiello di Roma 2). I romani precedono la formazione di Checchi di una lunghezza che con i tre punti potrebbe sfruttare un’eventuale vittoria del Monte San Giovanni per sorpassare l’Airone. «Cercheremo di impegnarci al massimo - evidenzia il direttore sportivo del Cures, Carlo Alberto D’Attilio - sappiamo quanto possa contare questa partita in ottica salvezza visto che siamo tutti li».Bracelli Club – Atletico 2000Lositana – Atletico CiampinoReal Roma Sud – Atletico TormaranciaVicolo – PGS Santa GemmaVirtus Palombara - NazarethAtletico Ciampino 31Atletico 2000 30Virtusa Palombara 29Nazareth 27Atletico Tormarancia 24Lositana 23Monte San Giovanni 21PGS Santa Gemma, Bracelli 19L'Airone, Cures 15Gap 14Real Roma Sud 5Vicolo 4