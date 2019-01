ALTRI RISULTATI, I DI RITORNO

RIETI - Sorridono le reatine di C2 nella prima giornata di ritorno: terza vittoria di fila per il Monte San Giovanni che davanti ai propri tifosi s'impone per 5-3 sul Vicolo. Stesso risultato anche per il Cures contro l'Airone.Continua il momento positivo del Monte San Giovanni che con i 3 punti ottenuti contro il fanalino di coda Vicolo allontana la zona playout. 5-3 è il risultato finale per la formazione allenata da Danilo Valloni. Per i bianco azzurri a segno Fossatelli con una doppietta, Felicioni, Persico e Serilli. «Dovevamo fare i tre punti e alla fine della partita sono arrivati, ma nel mezzo una autentica battaglia sportiva – racconta l'allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - L'incontro di fatto si è deciso negli ultimi minuti con una nostra bellissima azione che ha portato alla fine al tiro vincente Serilli che ha tirato un siluro all'incrocio dei pali. Su rigore poi Persico, atterrato dentro l'area quando era solo davanti al portiere, Ha chiuso i giochi sul 5 a 2. A questo punto sabato prossimo a Roma contro l'Airone ci giocheremo una bella fetta della salvezza, i presupposti per una nuova impresa ci sono tutti, ma ci servirà una nostra ennesima prova d'orgoglio».Torna alla vittoria il Cures che davanti ai propri tifosi si aggiudica il match contrp l'Airone per 5-3. Tre punti pesanti per i ragazzi di Cecchi che agganciano in classifica proprio l'Airone a quota 15 punti. Protangonista di giornata Catania con una tripletta, in rete anche D'Alessandro e Scappa. «Avevamo bisogno di tornare alla vittoria – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani – un successo importante sia per la classifica che per il morale».Atletico 2000 – Gap 2-0Nazareth – Lositana 5-3Atletico Tormarancia – Virtus Palombara 2-2Atletico Ciampino – Bracelli Club 3-1PGS Santa Gemma – Real Roma Sud 3-3Atletico Ciampino 31Atletico 2000 30Virtusa Palombara 29Nazareth 27Atletico Tormarancia 24Lositana 23Monte San Giovanni 21PGS Santa Gemma, Bracelli 19L'Airone, Cures 15Gap 14Real Roma Sud 5Vicolo 4Bracelli Club – Atletico 2000Lositana – Atletico CiampinoReal Roma Sud – Atletico TormaranciaGap – CuresL'Airone – Monte San GiovanniVicolo – PGS Santa GemmaVirtus Palombara - Nazareth