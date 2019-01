ALTRE GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia il girone di ritorno nel campionato di C2: tornano in campo le formazioni reatine dopo il derby dell'ultimo turno. Il Monte San Giovanni se la vedrà in casa contro il Vicolo mentre torna in casa il Cures, al Pala Sabina arriva l'Airone.Sfida alla portata per il Monte San Giovanni che affronta la penultima della classe Vicolo (ore 15, arbitro Bucci di Roma 1). I ragazzi di Valloni dopo la bella vittoria nel derby cercano continuità per allungare dalla zona playout. «Dobbiamo affrontare la partita di domani con la testa e concentrati perché questo girone non ti regala nulla nessu – evidenzia il dirigente del Monte San Giovanni Angelo Sestili - Lo dimostrano i risultati , detto ciò domani c’è la metteremo tutta per arrivare alla quarta vittoria consegutiva tra coppa e campionato. I ragazzi stanno bene e vogliamo arrivare al più presto al nostro traguardo e i punti di domani sono importantissimi».Cerca riscatto invece il Cures che ospita l'Airone (ore 18, Scacco di Roma 2). Sarà un match molto importante in chiave classifica perchè i romani precedo la formazione di Checchi di tre lughezze. «Ci mettiamo alle spalle un girone di andata non soddisfacente – dice il presidente del Cures Mattia Ponzani – con la consapevolezza che fino alla fine dovremmo lottare per ottenere la salvezza».Atletico 2000 - GapNazareth – LositanaAtletico Tormarancia – Virtus PalombaraAtletico Ciampino – Bracelli ClubPGS Santa Gemma – Real Roma SudAtletico Ciampino, Virtus Palombara 28Atletico 2000 27Nazareth 24Atletico Tormarancia, Lositana 23Bracelli Club 19PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 18L’Airone 15Gap 14Cures 12Vicolo, Real Roma Sud 4