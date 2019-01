ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Va al Monte San Giovanni il derby dell’ultima giornata d’andata contro il Cures: i biancoazzuri al Pala Ciro Laureti s’impongono per 3-1. Per la squadra allenata da Danilo Valloni protagonista di giornata capitan Simone Albuccetti autore di una tripletta, in rete per la formazione sabina Demauro.Tre punti fondamentali per il Monte San Giovanni che gli permettono di uscire dalla zona playout. «E’ andato in scena un combattutissimo derby tra due squadre che sinceramente non meritano, per diversi motivi, l'attuale posizione in classifica – racconta l’allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni - Sono convinto, dopo averle viste all'opera, che entrambe le compagini sportive riusciranno, nel girone di ritorno, a risalire le proprie posizioni in classifica. Per quanto riguarda la prestazione dei miei ragazzi ho visto non perdere, al gol incassato a metà del primo tempo, quella lucidità che in altre occasioni era venuta meno, e i tre gol di Albuccetti, un paio di ottima fattura, sono stati poi la logica conseguenza di tutto questo».E’ arrivato il terzo ko consecutivo per il Cures che vuole il prima possibile tirare fuori la testa dalle sabbie mobili della zona playout. «Partita nel complesso equilibrata – evidenzia il presidente del Cures Mattia Ponzani – gli episodi hanno fatto la differenza. Loro sicuramente più fortunati».Atletico Tormarancia – Lositana 4-1Nazareth – Bracelli 3-1PGS – Virtus Palombara 1-4Vicolo – Real Roma Sud 2-4Atletico Ciampino – Gap 3-3Atletico Ciampino, Virtus Palombara 28Atletico 2000 27Nazareth 24Atletico Tormarancia, Lositana 23Bracelli Club 19PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 18L’Airone 15Gap 14Cures 12Vicolo, Real Roma Sud 4Prossimo turnoAtletico 2000 - GapNazareth – LositanaMonte San Giovanni – VicoloAtletico Tormarancia – Virtus PalombaraCures – L’AironeAtletico Ciampino – Bracelli ClubPGS Santa Gemma – Real Roma Sud